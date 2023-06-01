Регион

Уведомления отключены

1 июня, 11:23

Ани Лорак навестила беженцев из Донбасса в Подмосковье и вручила им подарки

Певица Ани Лорак навестила семью беженцев из Донбасса, которые живут в Подмосковье, и вручила подарки: стиральную машину, одежду для детей, предметы гигиены и продукты питания. Кроме того, она тепло пообщалась с ними, уделив особое внимание детям. Видео с этой встречи опубликовал телеграм-канал "Неопра, блин!".

Ани Лорак навестила беженцев из Донбасса в Подмосковье и вручила им подарки. Видео © Telegram / "Неопра, блин!"

По его данным, Лорак приехала к молодой паре — Ивану и Татьяне, которые воспитывают двухлетнего сына и 11-летнюю дочь. С детьми им пришлось год назад бежать из ЛНР во время боевых действий. Сейчас супруги проживают в Звенигороде. Узнав об их истории, певица решила приехать к семье с сюрпризом, не афишируя этот визит. Вероятно, молодожёны сильно удивились, когда увидели на пороге звезду с подарками. Растроганная пара поблагодарила её и осталась под большим впечатлением от такого поступка.

Артистка не раз заявляла, что ей важно помогать детям. В преддверии Дня защиты детей Лорак опубликовала в соцсетях пост с призывом к благотворительной помощи малышам из донбасских детских домов и больниц.

В Раде попытались подставить Ани Лорак фейковым фото дрона

В Раде попытались подставить Ани Лорак фейковым фото дрона

Ранее Лайф рассказывал, как Ани Лорак умудрилась разгневать русских и украинцев одним фото. Певицу раскритиковали за камуфляжную куртку в тизере нового альбома.

Обложка ©

Telegram / "Неопра, блин!"

Никита Осипов
  • Новости
  • Ани Лорак
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров