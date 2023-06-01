Ани Лорак навестила беженцев из Донбасса в Подмосковье и вручила им подарки

Певица Ани Лорак навестила семью беженцев из Донбасса, которые живут в Подмосковье, и вручила подарки: стиральную машину, одежду для детей, предметы гигиены и продукты питания. Кроме того, она тепло пообщалась с ними, уделив особое внимание детям. Видео с этой встречи опубликовал телеграм-канал "Неопра, блин!".

По его данным, Лорак приехала к молодой паре — Ивану и Татьяне, которые воспитывают двухлетнего сына и 11-летнюю дочь. С детьми им пришлось год назад бежать из ЛНР во время боевых действий. Сейчас супруги проживают в Звенигороде. Узнав об их истории, певица решила приехать к семье с сюрпризом, не афишируя этот визит. Вероятно, молодожёны сильно удивились, когда увидели на пороге звезду с подарками. Растроганная пара поблагодарила её и осталась под большим впечатлением от такого поступка.