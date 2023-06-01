Ани Лорак навестила беженцев из Донбасса в Подмосковье и вручила им подарки
Певица Ани Лорак навестила семью беженцев из Донбасса, которые живут в Подмосковье, и вручила подарки: стиральную машину, одежду для детей, предметы гигиены и продукты питания. Кроме того, она тепло пообщалась с ними, уделив особое внимание детям. Видео с этой встречи опубликовал телеграм-канал "Неопра, блин!".
Ани Лорак навестила беженцев из Донбасса в Подмосковье и вручила им подарки. Видео © Telegram / "Неопра, блин!"
По его данным, Лорак приехала к молодой паре — Ивану и Татьяне, которые воспитывают двухлетнего сына и 11-летнюю дочь. С детьми им пришлось год назад бежать из ЛНР во время боевых действий. Сейчас супруги проживают в Звенигороде. Узнав об их истории, певица решила приехать к семье с сюрпризом, не афишируя этот визит. Вероятно, молодожёны сильно удивились, когда увидели на пороге звезду с подарками. Растроганная пара поблагодарила её и осталась под большим впечатлением от такого поступка.
Артистка не раз заявляла, что ей важно помогать детям. В преддверии Дня защиты детей Лорак опубликовала в соцсетях пост с призывом к благотворительной помощи малышам из донбасских детских домов и больниц.
Ранее Лайф рассказывал, как Ани Лорак умудрилась разгневать русских и украинцев одним фото. Певицу раскритиковали за камуфляжную куртку в тизере нового альбома.
Telegram / "Неопра, блин!"