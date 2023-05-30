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30 мая, 08:37

В Раде попытались подставить Ани Лорак фейковым фото дрона

Депутат Рады Гончаренко опубликовал фото "дрона ВСУ" с фейковой вотермаркой SHOT

<p>Вброшенное ЦИПСО фото якобы сбитого украинского дрона. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/52176" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Вброшенное ЦИПСО фото якобы сбитого украинского дрона. Обложка © SHOT

Украинский Центр информационно-психологических спецопераций (ЦИПСО) и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* вбросили в Сеть фото якобы сбитого сегодня над Москвой украинского беспилотника с поддельной вотермаркой телеграм-канала SHOT. На опубликованном кадре — дрон с наклейкой фонда помощи певицы Ани Лорак, которая сопровождалась благодарностью за "допомогу" ВСУ.

Сам телеграм-канал SHOT предупредил: то, что фото поддельное, заметно по разнице в контурах фейковой вотермарки и реальной.

Контуры фейковой вотермарки и реальной. Фото © SHOT

Контуры фейковой вотермарки и реальной. Фото © SHOT

В Госдуме назвали атаку дронов на Москву новой реальностью

В Госдуме назвали атаку дронов на Москву новой реальностью

Напомним, сегодня утром украинский беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве, Лайф публиковал его кадры. Дрон угодил в квартиру на 14-м этаже, но не взорвался. Также сообщалось о взрыве в доме на улице Атласова в поселении Московский Новой Москвы. На земле были найдены части беспилотника. А позднее был атакован дом на Профсоюзной улице, где аппарат врезался в окно на 16-м этаже. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что за медицинской помощью обратились два человека. Следственный комитет расследует произошедшее.

* Включён в перечень экстремистов и террористов.

Матвей Константинов
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