В Раде попытались подставить Ани Лорак фейковым фото дрона

Украинский Центр информационно-психологических спецопераций (ЦИПСО) и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* вбросили в Сеть фото якобы сбитого сегодня над Москвой украинского беспилотника с поддельной вотермаркой телеграм-канала SHOT. На опубликованном кадре — дрон с наклейкой фонда помощи певицы Ани Лорак, которая сопровождалась благодарностью за "допомогу" ВСУ.