В Раде попытались подставить Ани Лорак фейковым фото дрона
Депутат Рады Гончаренко опубликовал фото "дрона ВСУ" с фейковой вотермаркой SHOT
Вброшенное ЦИПСО фото якобы сбитого украинского дрона. Обложка © SHOT
Украинский Центр информационно-психологических спецопераций (ЦИПСО) и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* вбросили в Сеть фото якобы сбитого сегодня над Москвой украинского беспилотника с поддельной вотермаркой телеграм-канала SHOT. На опубликованном кадре — дрон с наклейкой фонда помощи певицы Ани Лорак, которая сопровождалась благодарностью за "допомогу" ВСУ.
Сам телеграм-канал SHOT предупредил: то, что фото поддельное, заметно по разнице в контурах фейковой вотермарки и реальной.
Контуры фейковой вотермарки и реальной. Фото © SHOT
Напомним, сегодня утром украинский беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве, Лайф публиковал его кадры. Дрон угодил в квартиру на 14-м этаже, но не взорвался. Также сообщалось о взрыве в доме на улице Атласова в поселении Московский Новой Москвы. На земле были найдены части беспилотника. А позднее был атакован дом на Профсоюзной улице, где аппарат врезался в окно на 16-м этаже. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что за медицинской помощью обратились два человека. Следственный комитет расследует произошедшее.
* Включён в перечень экстремистов и террористов.