Пропавшего на перевале Дятлова 18-летнего юношу нашли спустя два дня

В Свердловской области нашли живым пропавшего 26 июля на перевале Дятлова 18-летнего туриста. Об этом информирует во "ВКонтакте" поисковый отряд "Прорыв".

Волонтёры написали, что сработала ранее опубликованная ориентировка, и поблагодарили всех, кто помогал в поиске.

По данным телеграм-канала "4 канал. Екатеринбург. Новости", молодого человека нашли в палатке у дороги, отвезли на ближайшую базу и накормили. Что с ним произошло, не уточняется.