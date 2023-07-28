Пропавшего на перевале Дятлова 18-летнего юношу нашли спустя два дня
Пропавший на перевале Дятлова юноша. Обложка © Telegram / "4 канал. Екатеринбург. Новости"
В Свердловской области нашли живым пропавшего 26 июля на перевале Дятлова 18-летнего туриста. Об этом информирует во "ВКонтакте" поисковый отряд "Прорыв".
Волонтёры написали, что сработала ранее опубликованная ориентировка, и поблагодарили всех, кто помогал в поиске.
По данным телеграм-канала "4 канал. Екатеринбург. Новости", молодого человека нашли в палатке у дороги, отвезли на ближайшую базу и накормили. Что с ним произошло, не уточняется.
А ранее Лайф писал, что четверо альпинистов пропали в горах Киргизии. В составе туристической группы трое россиян и один гражданин Литвы.