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28 июля, 20:53

Пропавшего на перевале Дятлова 18-летнего юношу нашли спустя два дня

<p>Пропавший на перевале Дятлова юноша. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/ekb4tv/18005" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"4 канал. Екатеринбург. Новости"</a></p>

Пропавший на перевале Дятлова юноша. Обложка © Telegram / "4 канал. Екатеринбург. Новости"

В Свердловской области нашли живым пропавшего 26 июля на перевале Дятлова 18-летнего туриста. Об этом информирует во "ВКонтакте" поисковый отряд "Прорыв".

Волонтёры написали, что сработала ранее опубликованная ориентировка, и поблагодарили всех, кто помогал в поиске.

Найдено тело последней туристки, пропавшей во время сплава в Бурятии

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По данным телеграм-канала "4 канал. Екатеринбург. Новости", молодого человека нашли в палатке у дороги, отвезли на ближайшую базу и накормили. Что с ним произошло, не уточняется.

А ранее Лайф писал, что четверо альпинистов пропали в горах Киргизии. В составе туристической группы трое россиян и один гражданин Литвы.

Лариса Сафронова
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