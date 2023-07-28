В горах Киргизии пропала группа россиян

Четверо альпинистов пропали в горах Киргизии. В составе туристической группы — трое россиян и один гражданин Литвы, сообщила пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, 11 июля альпинисты подписали соглашение с компанией "Аксай-тревел" и с туристическим страховым полисом заселились в лагерь в Иссык-Кульской области. В этот же день туристы направились на пик Победы. После этого последний раз группа выходила на связь 19 июля, находясь на высоте 6,9 тысячи метров.

24–26 июля компания провела поисковую операцию на арендованном вертолёте, однако найти пропавших не удалось. 27 июля фирма решила обратиться за помощью к МЧС, после чего к поискам подключились семь спасателей отряда "Эдельвейс" и 16 спасателей Республиканского отдельного спасательного отряда МЧС Киргизии.

"В настоящее время сотрудники МЧС, учитывая опасность схода лавин и другие опасные условия при восхождении на вершину, проводят поисковые работы в строгом соответствии с правилами безопасности", — говорится в сообщении.