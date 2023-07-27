Ошибка пилотов могла привести к крушению Ми-8 с туристами на Алтае

Ошибка пилотов во время посадки могла стать причиной крушения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай, в результате которого погибло шесть человек.

"Как установлено предварительно, пилоты ошиблись при заходе на посадку. Они задели рулевым винтом столб, из-за чего вертолёт стало вертеть, он задел лопастями землю, перевернулся и загорелся", — цитирует ТАСС источник в авиационных службах.