Ошибка пилотов могла привести к крушению Ми-8 с туристами на Алтае
Место крушения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай. Фото © МЧС России
Ошибка пилотов во время посадки могла стать причиной крушения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай, в результате которого погибло шесть человек.
"Как установлено предварительно, пилоты ошиблись при заходе на посадку. Они задели рулевым винтом столб, из-за чего вертолёт стало вертеть, он задел лопастями землю, перевернулся и загорелся", — цитирует ТАСС источник в авиационных службах.
Напомним, вертолёт Ми-8 упал в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района днём 27 июля. В момент крушения на борту находилась группа туристов и три члена экипажа — всего 16 человек. В результате шестеро погибли, девять пострадали, а одному медицинская помощь не потребовалась. По предварительным данным, Ми-8 зацепил провода и столб, упал и загорелся. Людей спасали очевидцы.