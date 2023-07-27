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27 июля, 10:53

В МЧС подтвердили гибель шести человек при крушении Ми-8 на Алтае

<p>Место крушения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай. Фото © МЧС России</p>

Место крушения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай. Фото © МЧС России

Шесть человек погибли и девять пострадали в результате крушения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай. Эту информацию подтвердили в МЧС России.

"По уточнённой информации, на борту находились 16 человек. Из них девять пострадали, шесть погибли, ещё один в медицинской помощи не нуждается", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Момент смертельного крушения вертолёта на Алтае попал на видео

Момент смертельного крушения вертолёта на Алтае попал на видео

Напомним, вертолёт Ми-8 упал в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района днём 27 июля. В момент крушения на борту находилась группа туристов и три члена экипажа. По предварительным данным, Ми-8 зацепил провода и столб, упал и загорелся. Людей стали спасать очевидцы. Пожар, возникший после падения борта, уже ликвидирован.

Александра Вишнякова
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