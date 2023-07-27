В МЧС подтвердили гибель шести человек при крушении Ми-8 на Алтае

Шесть человек погибли и девять пострадали в результате крушения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай. Эту информацию подтвердили в МЧС России.

"По уточнённой информации, на борту находились 16 человек. Из них девять пострадали, шесть погибли, ещё один в медицинской помощи не нуждается", — рассказали в пресс-службе ведомства.