В МЧС подтвердили гибель шести человек при крушении Ми-8 на Алтае
Место крушения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай. Фото © МЧС России
Шесть человек погибли и девять пострадали в результате крушения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай. Эту информацию подтвердили в МЧС России.
"По уточнённой информации, на борту находились 16 человек. Из них девять пострадали, шесть погибли, ещё один в медицинской помощи не нуждается", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, вертолёт Ми-8 упал в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района днём 27 июля. В момент крушения на борту находилась группа туристов и три члена экипажа. По предварительным данным, Ми-8 зацепил провода и столб, упал и загорелся. Людей стали спасать очевидцы. Пожар, возникший после падения борта, уже ликвидирован.