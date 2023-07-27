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27 июля, 08:54

Шесть человек пропали без вести после крушения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай

В Республике Алтай потерпел крушение вертолёт Ми-8. Как сообщает SHOT, в результате происшествия шесть человек пропали без вести.

Вертолёт Ми-8, потерпевший крушение в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района. На борту находилась группа туристов из 13 человек и три члена экипажа. Десять человек серьёзно пострадали, трое из них в очень тяжёлом состоянии. Шестерых ещё ищут.

Как пишет SHOT, Ми-8 зацепил провода и столб, упал и загорелся. Людей стали спасать очевидцы.

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Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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