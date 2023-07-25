Крушение самолёта-амфибии во время тушения пожара в Греции попало на видео

Самолёт типа Canadair CL-215 упал во время тушения пожара в районе селений Платанистос и Каристос на греческом острове Эвбея. Кадры падения появились в Сети.

Пожарный самолёт совершил сброс воды, после чего, как можно заметить, задел крылом верхушки деревьев и упал в труднодоступном месте. После падения судно загорелось, был слышен взрыв. Управляли им два пилота, одному из которых всего 26 лет. Об их судьбе ничего неизвестно.

Из-за особенностей местности пока экстренные службы испытывают трудности с тем, чтобы добраться до места ЧП.