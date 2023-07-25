Крушение самолёта-амфибии во время тушения пожара в Греции попало на видео
В Греции во время тушения пожара разбился самолёт-амфибия
Самолёт типа Canadair CL-215 упал во время тушения пожара в районе селений Платанистос и Каристос на греческом острове Эвбея. Кадры падения появились в Сети.
Пожарный самолёт совершил сброс воды, после чего, как можно заметить, задел крылом верхушки деревьев и упал в труднодоступном месте. После падения судно загорелось, был слышен взрыв. Управляли им два пилота, одному из которых всего 26 лет. Об их судьбе ничего неизвестно.
Из-за особенностей местности пока экстренные службы испытывают трудности с тем, чтобы добраться до места ЧП.
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Ранее Лайф писал, что в аэропорту суданского города Порт-Судан упал гражданский транспортный самолёт "Антонов". В результате крушения воздушного судна погибло как минимум девять человек.