Не менее девяти человек погибло при крушении самолёта в Судане
Девять человек погибли при падении самолёта в суданском городе Порт-Судан
Обломки упавшего в Судане самолёта. Обложка © Twitter / rachid mahamid
В аэропорту суданского города Порт-Судан упал гражданский транспортный самолёт "Антонов". По данным армии Судана, в результате падения как минимум девять человек погибли.
"Транспортный самолёт "Ан" разбился сегодня вечером в аэропорту Порт-Судана из-за технической неисправности при взлёте, в результате погибли девять человек", — сказано в сообщении.
Есть также сведения о пострадавших, которым сейчас оказывается медпомощь. Среди выживших есть ребёнок.
Ранее Лайф писал, что пассажирский самолёт Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут" потерял часть обшивки с двигателя прямо во время взлёта из аэропорта Минеральных Вод в Ереван. Один из пассажиров заметил "оголившийся" мотор и снял на видео, как лайнер "чуть не развалился".