Не менее девяти человек погибло при крушении самолёта в Судане

В аэропорту суданского города Порт-Судан упал гражданский транспортный самолёт "Антонов". По данным армии Судана, в результате падения как минимум девять человек погибли.

"Транспортный самолёт "Ан" разбился сегодня вечером в аэропорту Порт-Судана из-за технической неисправности при взлёте, в результате погибли девять человек", — сказано в сообщении.

Есть также сведения о пострадавших, которым сейчас оказывается медпомощь. Среди выживших есть ребёнок.