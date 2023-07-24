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23 июля, 22:46

Не менее девяти человек погибло при крушении самолёта в Судане

Девять человек погибли при падении самолёта в суданском городе Порт-Судан

<p>Обломки упавшего в Судане самолёта. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/rachidmahamid/status/1683231216890150912" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rachid mahamid</a></p>

Обломки упавшего в Судане самолёта. Обложка © Twitter / rachid mahamid

В аэропорту суданского города Порт-Судан упал гражданский транспортный самолёт "Антонов". По данным армии Судана, в результате падения как минимум девять человек погибли.

"Транспортный самолёт "Ан" разбился сегодня вечером в аэропорту Порт-Судана из-за технической неисправности при взлёте, в результате погибли девять человек", — сказано в сообщении.

Есть также сведения о пострадавших, которым сейчас оказывается медпомощь. Среди выживших есть ребёнок.

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Ранее Лайф писал, что пассажирский самолёт Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут" потерял часть обшивки с двигателя прямо во время взлёта из аэропорта Минеральных Вод в Ереван. Один из пассажиров заметил "оголившийся" мотор и снял на видео, как лайнер "чуть не развалился".

Анатолий Симоненко
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