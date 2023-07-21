Пассажир снял из иллюминатора, как самолёт Минводы –Ереван "чуть не развалился" в небе

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут" потерял часть обшивки с двигателя прямо во время взлёта из аэропорта Минеральных Вод в Ереван. Один из пассажиров заметил "оголившийся" мотор и снял на видео, как лайнер "чуть не развалился".

Двигатель Sukhoi Superjet, от которого отвалилась часть обшивки. Видео © t.me / СТАВРОПОЛЬ

По его словам, фрагмент обшивки рухнул на территорию аэропорта. К счастью, пострадавших нет. Тем не менее командир воздушного судна принял решение прервать рейс и вернуться обратно в Минеральные Воды.