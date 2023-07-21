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21 июля, 12:50

Пассажир снял из иллюминатора, как самолёт Минводы –Ереван "чуть не развалился" в небе

Самолёт авиакомпании "Азимут" потерял обшивку двигателя при взлёте из Минвод

<p>Кусок обшивки, упавший с двигателя взлетавшего из аэропорта Минеральных Вод самолёта Sukhoi Superjet. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/stvstv/32161" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СТАВРОПОЛЬ</a></p>

Кусок обшивки, упавший с двигателя взлетавшего из аэропорта Минеральных Вод самолёта Sukhoi Superjet. Обложка © t.me / СТАВРОПОЛЬ

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут" потерял часть обшивки с двигателя прямо во время взлёта из аэропорта Минеральных Вод в Ереван. Один из пассажиров заметил "оголившийся" мотор и снял на видео, как лайнер "чуть не развалился".

Двигатель Sukhoi Superjet, от которого отвалилась часть обшивки. Видео © t.me / СТАВРОПОЛЬ

По его словам, фрагмент обшивки рухнул на территорию аэропорта. К счастью, пострадавших нет. Тем не менее командир воздушного судна принял решение прервать рейс и вернуться обратно в Минеральные Воды.

Два россиянина стали причиной экстренной посадки самолёта в Греции

Два россиянина стали причиной экстренной посадки самолёта в Греции

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково пассажир устал стоять в очереди на регистрацию и заявил, что если его немедленно не посадят в самолёт, то он достанет из сумки бомбу и всех взорвёт. Дебошира задержали.

Юрий Лысенко
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