Пассажир снял из иллюминатора, как самолёт Минводы –Ереван "чуть не развалился" в небе
Самолёт авиакомпании "Азимут" потерял обшивку двигателя при взлёте из Минвод
Кусок обшивки, упавший с двигателя взлетавшего из аэропорта Минеральных Вод самолёта Sukhoi Superjet. Обложка © t.me / СТАВРОПОЛЬ
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут" потерял часть обшивки с двигателя прямо во время взлёта из аэропорта Минеральных Вод в Ереван. Один из пассажиров заметил "оголившийся" мотор и снял на видео, как лайнер "чуть не развалился".
Двигатель Sukhoi Superjet, от которого отвалилась часть обшивки. Видео © t.me / СТАВРОПОЛЬ
По его словам, фрагмент обшивки рухнул на территорию аэропорта. К счастью, пострадавших нет. Тем не менее командир воздушного судна принял решение прервать рейс и вернуться обратно в Минеральные Воды.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково пассажир устал стоять в очереди на регистрацию и заявил, что если его немедленно не посадят в самолёт, то он достанет из сумки бомбу и всех взорвёт. Дебошира задержали.