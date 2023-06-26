Пассажир пригрозил взорвать Пулково, если его не проведут в самолёт как VIP-персону

В аэропорту Пулково пассажир устал стоять в очереди на регистрацию и заявил, что если его немедленно не посадят в самолёт, то он достанет из сумки бомбу и всех взорвёт. О случившемся пишет SHOT.

28-летний мужчина собирался улететь из Санкт-Петербурга в Казань самолётом компании Smartavia. Простояв длительное время у стойки регистрации, он вышел из себя и направился к сотрудникам службы безопасности аэропорта. Пассажир потребовал, чтобы его провели на борт как VIP-персону, а иначе он достанет из багажа бомбу и много оружия.

Работники Пулково тут же задержали дебошира и вызвали полицию. Мужчина сразу признался, что просто хотел побыстрее сесть в самолёт, а намерений взрывать аэропорт не имел. В багаже у него действительно не оказалось оружия. Однако на свой рейс он так и не попал, теперь "подрывником" займутся правоохранители.