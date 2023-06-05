Шутка про взрывчатку в Пулково подвела пассажира под уголовное дело
В аэропорту Пулково пассажир заявил, что у него в сумке взрывчатка
В аэропорту Пулково в Петербурге пассажир рейса авиакомпании "Победа" заявил, что у него в сумке взрывчатка. Самолёт улетел без него, а мужчину теперь ждёт суд, сообщает телеграм-канал SHOT.
Мужчина должен был улететь из Петербурга в Пермь. Перед вылетом он зачем-то сообщил, что в его чёрной спортивной сумке лежит тротил. К нему тут же подошли полицейские, которые досмотрели ручную кладь и самого пассажира, но ничего подозрительного не нашли. В итоге в Пермь он не полетел. Кроме того, мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее Лайф рассказывал, как пассажир, опоздавший на рейс Москва – Калининград, попытался улететь в пункт назначения в багажном отсеке лайнера. Его обнаружили, задержали, а самолёт на всякий случай осмотрели кинологи.
ТАСС / Александр Демьянчук