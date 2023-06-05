Шутка про взрывчатку в Пулково подвела пассажира под уголовное дело

В аэропорту Пулково в Петербурге пассажир рейса авиакомпании "Победа" заявил, что у него в сумке взрывчатка. Самолёт улетел без него, а мужчину теперь ждёт суд, сообщает телеграм-канал SHOT.

Мужчина должен был улететь из Петербурга в Пермь. Перед вылетом он зачем-то сообщил, что в его чёрной спортивной сумке лежит тротил. К нему тут же подошли полицейские, которые досмотрели ручную кладь и самого пассажира, но ничего подозрительного не нашли. В итоге в Пермь он не полетел. Кроме того, мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.