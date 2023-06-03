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3 июня, 17:14

Пенсионерка из Мюнхена села не на свой рейс в Анталье и оказалась в Москве

Пенсионерка из Мюнхена случайно улетела из турецкой Антальи в Москву. Как пишет Bild, после десятидневного отдыха на побережье Средиземного моря 79-летняя туристка отправилась в аэропорт, где её выход на посадку перенесли. Не заметив этого, она встала не в ту очередь и очутилась на борту следующего в Россию лайнера.

Уже через несколько часов пожилая путешественница приземлилась в российской столице. Там она прождала несколько часов, пока ей оформляли билет в Стамбул, однако и по возвращению в Турцию приключения не закончились: ночь бабушка провела на скамейке.

Всего путь старушки в родной Мюнхен занял 30 часов. Теперь она намерена потребовать у Turkish Airlines компенсацию.

В лайнере дверь открылась ещё при посадке, и пассажиров чуть не сдуло

В лайнере дверь открылась ещё при посадке, и пассажиров чуть не сдуло

Лайф рассказывал, как пассажир, опоздавший на рейс Москва — Калининград, попытался улететь в пункт назначения в багажном отсеке лайнера. Его обнаружили, задержали, а самолёт на всякий случай осмотрели кинологи.

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ТАСС / dpa / Sven Hoppe

Матвей Константинов
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