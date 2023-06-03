Пенсионерка из Мюнхена села не на свой рейс в Анталье и оказалась в Москве

Пенсионерка из Мюнхена случайно улетела из турецкой Антальи в Москву. Как пишет Bild, после десятидневного отдыха на побережье Средиземного моря 79-летняя туристка отправилась в аэропорт, где её выход на посадку перенесли. Не заметив этого, она встала не в ту очередь и очутилась на борту следующего в Россию лайнера.

Уже через несколько часов пожилая путешественница приземлилась в российской столице. Там она прождала несколько часов, пока ей оформляли билет в Стамбул, однако и по возвращению в Турцию приключения не закончились: ночь бабушка провела на скамейке.

Всего путь старушки в родной Мюнхен занял 30 часов. Теперь она намерена потребовать у Turkish Airlines компенсацию.