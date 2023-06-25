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25 июня, 10:29

Разбившимся в Подмосковье самолётом Як-52 управлял студент

Mash: На борту разбившегося в Подмосковье Як-52 были студент и его девушка

<p>Погибший пилот Як-52 Евгений Б. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/breakingmash/45363" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Mash</a></p>

Погибший пилот Як-52 Евгений Б. Обложка © Telegram / Mash

Пилотировал разбившимся в Московской области легкомоторным самолётом Як-52 студент Евгений Б., а пассажиром была его девушка, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, молодой человек, которому, предположительно, было 24 года, учился на четвёртом курсе Ульяновского авиационного института. Сегодня он готовился к очередным соревнованиям в Подмосковье. Як-52 принадлежал матери студента.

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Как уже рассказывал Лайф, в Московской области рухнул легкомоторный Як-52. Трагедия произошла недалеко от Ступина. Из-за чего упал летательный аппарат, пока неизвестно.

Наталья Исакова
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