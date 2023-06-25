Разбившимся в Подмосковье самолётом Як-52 управлял студент

Пилотировал разбившимся в Московской области легкомоторным самолётом Як-52 студент Евгений Б., а пассажиром была его девушка, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, молодой человек, которому, предположительно, было 24 года, учился на четвёртом курсе Ульяновского авиационного института. Сегодня он готовился к очередным соревнованиям в Подмосковье. Як-52 принадлежал матери студента.