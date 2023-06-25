Разбившимся в Подмосковье самолётом Як-52 управлял студент
Mash: На борту разбившегося в Подмосковье Як-52 были студент и его девушка
Погибший пилот Як-52 Евгений Б. Обложка © Telegram / Mash
Пилотировал разбившимся в Московской области легкомоторным самолётом Як-52 студент Евгений Б., а пассажиром была его девушка, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, молодой человек, которому, предположительно, было 24 года, учился на четвёртом курсе Ульяновского авиационного института. Сегодня он готовился к очередным соревнованиям в Подмосковье. Як-52 принадлежал матери студента.
Как уже рассказывал Лайф, в Московской области рухнул легкомоторный Як-52. Трагедия произошла недалеко от Ступина. Из-за чего упал летательный аппарат, пока неизвестно.