В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолёт
Легкомоторный самолёт разбился возле подмосковного Ступина, два человека погибли
Около города Ступино в Московской области потерпел крушение легкомоторный самолёт, есть жертвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Легкомоторный самолёт разбился недалеко от города Ступино в Московской области. Видео © Telegram / Mash
"Под Ступином разбился самолёт. Два человека погибли", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Гонконге экстренно посадили самолёт Cathay Pacific. Воздушное судно едва успело взлететь, но вдруг у него взорвалось одно из шасси. В результате пострадало 18 человек.
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