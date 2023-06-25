В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолёт

Около города Ступино в Московской области потерпел крушение легкомоторный самолёт, есть жертвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Легкомоторный самолёт разбился недалеко от города Ступино в Московской области. Видео © Telegram / Mash

"Под Ступином разбился самолёт. Два человека погибли", — говорится в сообщении.