Регион

Уведомления отключены

25 июня, 09:32

В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолёт

Легкомоторный самолёт разбился возле подмосковного Ступина, два человека погибли

Около города Ступино в Московской области потерпел крушение легкомоторный самолёт, есть жертвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Легкомоторный самолёт разбился недалеко от города Ступино в Московской области. Видео © Telegram / Mash

"Под Ступином разбился самолёт. Два человека погибли", — говорится в сообщении.

Молния ударила в самолёт, летевший из Владивостока в Москву

Молния ударила в самолёт, летевший из Владивостока в Москву

Ранее сообщалось, что в Гонконге экстренно посадили самолёт Cathay Pacific. Воздушное судно едва успело взлететь, но вдруг у него взорвалось одно из шасси. В результате пострадало 18 человек.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров