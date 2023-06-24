Самолет с взорвавшимся шасси экстренно сел в Гонконге, есть пострадавшие

В Гонконге посадили пассажирский самолёт авиакомпании Cathay Pacific, который едва успел взлететь. Как пишет местный телеканал RTHK, у него взорвалось шасси.

Воздушное судно направлялось из Гонконга в Лос-Анджелес, однако далеко улететь не успело: при взлёте одно из шасси взорвалось от перегрева. Согласно данным телеканала, пострадали 18 человек.