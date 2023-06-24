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23 июня, 22:04

Самолет с взорвавшимся шасси экстренно сел в Гонконге, есть пострадавшие

В Гонконге экстренно посадили самолёт с взорвавшимся шасси, 18 человек ранены

<p> В Гонконге посадили самолёт с взорвавшимся шасси. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/jacdecnew/status/1672360861271244805" target="_blank" rel="noopener noreferrer">jacdecnew</a></p>

В Гонконге посадили самолёт с взорвавшимся шасси. Обложка © Twitter / jacdecnew

В Гонконге посадили пассажирский самолёт авиакомпании Cathay Pacific, который едва успел взлететь. Как пишет местный телеканал RTHK, у него взорвалось шасси.

Воздушное судно направлялось из Гонконга в Лос-Анджелес, однако далеко улететь не успело: при взлёте одно из шасси взорвалось от перегрева. Согласно данным телеканала, пострадали 18 человек.

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Анатолий Симоненко
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