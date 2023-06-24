Самолет с взорвавшимся шасси экстренно сел в Гонконге, есть пострадавшие
В Гонконге экстренно посадили самолёт с взорвавшимся шасси, 18 человек ранены
В Гонконге посадили самолёт с взорвавшимся шасси. Обложка © Twitter / jacdecnew
В Гонконге посадили пассажирский самолёт авиакомпании Cathay Pacific, который едва успел взлететь. Как пишет местный телеканал RTHK, у него взорвалось шасси.
Воздушное судно направлялось из Гонконга в Лос-Анджелес, однако далеко улететь не успело: при взлёте одно из шасси взорвалось от перегрева. Согласно данным телеканала, пострадали 18 человек.
Ранее юрист Анна Хрусталёва объяснила Лайфу, когда с авиакомпании можно смело требовать компенсацию. Самой распространённой причиной взыскания средств с авиакомпании является задержка прибытия или отправки рейса.