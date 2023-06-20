Пьяный пассажир заявил о бомбе в самолёте и вместо Москвы отправился в обезьянник

Пассажир авиарейса Санкт-Петербург – Москва поставил на уши аэропорт и правоохранительные органы из-за заявления о бомбе. Как пишет SHOT , 49-летний Владимир из Сахалинской области должен был прилететь в столицу накануне, однако перед посадкой изрядно выпил.

Уже в самолёте, будучи под градусом, житель дальнего региона заявил бортпроводнице, что у него в ручной клади якобы находится бомба. По итогу рейс был задержан на три часа, самолёт обыскали, а сам дебошир был доставлен в полицию. Никакой взрывчатки при нём не нашли.