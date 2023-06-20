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20 июня, 12:22

Пьяный пассажир заявил о бомбе в самолёте и вместо Москвы отправился в обезьянник

Пьяный пассажир рейса Санкт-Петербург – Москва заявил о бомбе в ручной клади

<p>Владимир, заявивший о бомбе в самолёте. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/53016" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Владимир, заявивший о бомбе в самолёте. Обложка © SHOT

Пассажир авиарейса Санкт-Петербург – Москва поставил на уши аэропорт и правоохранительные органы из-за заявления о бомбе. Как пишет SHOT, 49-летний Владимир из Сахалинской области должен был прилететь в столицу накануне, однако перед посадкой изрядно выпил.

Уже в самолёте, будучи под градусом, житель дальнего региона заявил бортпроводнице, что у него в ручной клади якобы находится бомба. По итогу рейс был задержан на три часа, самолёт обыскали, а сам дебошир был доставлен в полицию. Никакой взрывчатки при нём не нашли.

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Лайф публикует эксклюзивные кадры с места диверсии на ж/д путях в Москве

Лайф рассказывал об обнаружении во Владикавказе предмета, похожего на бомбу. Подозрительное продолговатое устройство нашли примотанным к пешеходному мосту местные жители. Его обезвредили, правоохранители ищут злоумышленников.

Матвей Константинов
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