Пьяный пассажир заявил о бомбе в самолёте и вместо Москвы отправился в обезьянник
Пьяный пассажир рейса Санкт-Петербург – Москва заявил о бомбе в ручной клади
Владимир, заявивший о бомбе в самолёте. Обложка © SHOT
Пассажир авиарейса Санкт-Петербург – Москва поставил на уши аэропорт и правоохранительные органы из-за заявления о бомбе. Как пишет SHOT, 49-летний Владимир из Сахалинской области должен был прилететь в столицу накануне, однако перед посадкой изрядно выпил.
Уже в самолёте, будучи под градусом, житель дальнего региона заявил бортпроводнице, что у него в ручной клади якобы находится бомба. По итогу рейс был задержан на три часа, самолёт обыскали, а сам дебошир был доставлен в полицию. Никакой взрывчатки при нём не нашли.
Лайф рассказывал об обнаружении во Владикавказе предмета, похожего на бомбу. Подозрительное продолговатое устройство нашли примотанным к пешеходному мосту местные жители. Его обезвредили, правоохранители ищут злоумышленников.