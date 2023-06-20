Похожий на бомбу предмет нашли на опоре пешеходного моста во Владикавказе
Во Владикавказе обнаружено СВУ на опоре моста. Обложка © t.me / SHOT
Подозрительный предмет обнаружен на мосту через реку Терек во Владикавказе, пишет SHOT. По данным источника издания, это может быть самодельное взрывное устройство. Точный ответ даст экспертиза.
Предмет продолговатой формы был найден местными жителями накануне вечером, неизвестные закрепили его пластиковыми стяжками на опоре пешеходного моста между улицами Пашковского и Тхапсаева. Спецслужбы обезвредили устройство, теперь полиция ищет злоумышленников. Предположительно, речь идёт о диверсии.
Ранее в Челябинске был задержан 27-летний мужчина за поджог релейных шкафов на железнодорожных путях. Подозреваемый признал свою вину, полиция устанавливает его кураторов. Возбуждено уголовное дело.