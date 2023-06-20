Похожий на бомбу предмет нашли на опоре пешеходного моста во Владикавказе

Подозрительный предмет обнаружен на мосту через реку Терек во Владикавказе, пишет SHOT. По данным источника издания, это может быть самодельное взрывное устройство. Точный ответ даст экспертиза.

Предмет продолговатой формы был найден местными жителями накануне вечером, неизвестные закрепили его пластиковыми стяжками на опоре пешеходного моста между улицами Пашковского и Тхапсаева. Спецслужбы обезвредили устройство, теперь полиция ищет злоумышленников. Предположительно, речь идёт о диверсии.