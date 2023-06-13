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13 июня, 05:29

В Челябинске совершили дерзкую диверсию на ж/д путях

SHOT: В Челябинске задержан 27-летний мужчина за поджог релейных шкафов на ж/д

Диверсанта, уничтожившего железнодорожное оборудование в Челябинске, задержали по горячим следам. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент на ж/д произошёл в ночь на 12 июня. Неизвестный поджёг два релейных шкафа на 35-м км перегона Чурилово – пост Восточный в Ленинском районе города. Через несколько часов его задержали, злоумышленником оказался 27-летний ранее не судимый местный житель. Он признался в совершении преступления, сейчас выясняются его мотивы и были ли у него кураторы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия", мужчине грозит до 20 лет колонии.

Гастролёру из Башкирии грозит 20 лет колонии за дерзкую диверсию под Челябинском

Гастролёру из Башкирии грозит 20 лет колонии за дерзкую диверсию под Челябинском

Ранее Лайф сообщал, что полиция задержала 35-летнего бармена за диверсию на ж/д в подмосковном Наро-Фоминске. Ему также грозит 20 лет заключения.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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