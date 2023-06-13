В Челябинске совершили дерзкую диверсию на ж/д путях

По данным телеграм-канала, инцидент на ж/д произошёл в ночь на 12 июня. Неизвестный поджёг два релейных шкафа на 35-м км перегона Чурилово – пост Восточный в Ленинском районе города. Через несколько часов его задержали, злоумышленником оказался 27-летний ранее не судимый местный житель. Он признался в совершении преступления, сейчас выясняются его мотивы и были ли у него кураторы.