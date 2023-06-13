В Челябинске совершили дерзкую диверсию на ж/д путях
SHOT: В Челябинске задержан 27-летний мужчина за поджог релейных шкафов на ж/д
Диверсанта, уничтожившего железнодорожное оборудование в Челябинске, задержали по горячим следам. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, инцидент на ж/д произошёл в ночь на 12 июня. Неизвестный поджёг два релейных шкафа на 35-м км перегона Чурилово – пост Восточный в Ленинском районе города. Через несколько часов его задержали, злоумышленником оказался 27-летний ранее не судимый местный житель. Он признался в совершении преступления, сейчас выясняются его мотивы и были ли у него кураторы.
Возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия", мужчине грозит до 20 лет колонии.
Ранее Лайф сообщал, что полиция задержала 35-летнего бармена за диверсию на ж/д в подмосковном Наро-Фоминске. Ему также грозит 20 лет заключения.
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