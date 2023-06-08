До 20 лет грозит задержанному за диверсию на ж/д путях подмосковному бармену
SHOT: Полиция задержала 35-летнего бармена за диверсию на ж/д в Наро-Фоминске
Полиция задержала жителя Московской области за поджог релейного шкафа на станции Нара в Наро-Фоминске. Как пишет SHOT, отвечающее за железнодорожный переезд оборудование уничтожил 35-летний Владимир М. — бармен итальянского ресторана в Истре.
Мужчина утверждает, что совершил преступление по собственному желанию и якобы не имеет кураторов. Возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия", задержанному грозит до 20 лет заключения.
Ранее Лайф сообщал, что неизвестные уничтожили два релейных шкафа на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге. Несмотря на серьёзные повреждения, диверсия не повлияла на движение поездов. Преступников ищут.
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