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8 июня, 07:30

До 20 лет грозит задержанному за диверсию на ж/д путях подмосковному бармену

SHOT: Полиция задержала 35-летнего бармена за диверсию на ж/д в Наро-Фоминске

Полиция задержала жителя Московской области за поджог релейного шкафа на станции Нара в Наро-Фоминске. Как пишет SHOT, отвечающее за железнодорожный переезд оборудование уничтожил 35-летний Владимир М. — бармен итальянского ресторана в Истре.

Мужчина утверждает, что совершил преступление по собственному желанию и якобы не имеет кураторов. Возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия", задержанному грозит до 20 лет заключения.

Неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Ростовской области

Неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Ростовской области

Ранее Лайф сообщал, что неизвестные уничтожили два релейных шкафа на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге. Несмотря на серьёзные повреждения, диверсия не повлияла на движение поездов. Преступников ищут.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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