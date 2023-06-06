Неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Петербурге
SHOT: Диверсанты подожгли два релейных шкафа на ж/д путях в Петербурге
В Санкт-Петербурге диверсанты подожгли два релейных шкафа на железнодорожных путях. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, в ночь на 6 июня неизвестные отогнули дверцы и сломали петли двух шкафов возле станции Красное село, облили их неустановленной жидкостью и подожгли. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия. Вскоре сотрудники станции увидели горящие шкафы и вызвали экстренные службы.
На месте ЧП обнаружили перчатку и следы горючего. Шкафы полностью сгорели, но составы следуют без задержек. Поджигателей сейчас разыскивают правоохранители.
Ранее Лайф писал, что неизвестные подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге в Домодедове. На движение грузовых составов диверсия не повлияла.
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