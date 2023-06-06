Неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Петербурге

В Санкт-Петербурге диверсанты подожгли два релейных шкафа на железнодорожных путях. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, в ночь на 6 июня неизвестные отогнули дверцы и сломали петли двух шкафов возле станции Красное село, облили их неустановленной жидкостью и подожгли. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия. Вскоре сотрудники станции увидели горящие шкафы и вызвали экстренные службы.

На месте ЧП обнаружили перчатку и следы горючего. Шкафы полностью сгорели, но составы следуют без задержек. Поджигателей сейчас разыскивают правоохранители.