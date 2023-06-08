Неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Ростовской области
SHOT: Диверсанты подожгли релейный и батарейный шкафы на ж/д под Ростовом
В Ростовской области неизвестные подожгли оборудование на железнодорожных путях. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, повреждения заметили в районе станции Хапры. Злоумышленники подожгли релейный и батарейный шкафы. На месте обнаружены две пятилитровые бутылки, десятилитровая канистра и пропитанные горючим тряпки. Последствия поджога оперативно ликвидированы. Диверсия незначительно повлияла на график движения поездов.
В настоящий момент составы идут по расписанию. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом". Нарушителей разыскивают, каждому из них грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Иркутске задержаны трое мужчин, которые подожгли трансформаторную подстанцию троллейбусного депо за денежное вознаграждение. Свою вину они признали.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров