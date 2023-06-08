Неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Ростовской области

В Ростовской области неизвестные подожгли оборудование на железнодорожных путях. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, повреждения заметили в районе станции Хапры. Злоумышленники подожгли релейный и батарейный шкафы. На месте обнаружены две пятилитровые бутылки, десятилитровая канистра и пропитанные горючим тряпки. Последствия поджога оперативно ликвидированы. Диверсия незначительно повлияла на график движения поездов.

В настоящий момент составы идут по расписанию. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом". Нарушителей разыскивают, каждому из них грозит до пяти лет тюрьмы.