ФСБ предотвратила диверсию на газовой станции в Москве
В Москве сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на газовой станции в районе Хорошёво-Мнёвники. По информации SHOT, её пытались взорвать неизвестные.
ФСБ предотвратила диверсию в Москве. Видео © Telegram / SHOT
На причастность к попытке атаки на станцию проверяют диверсантов, которых задержали за теракт на ЛЭП в Ленинградской области.
Ранее Лайф писал о том, что в ночь на 1 мая в Ленобласти неизвестные подорвали опору ЛЭП. На ещё одной обнаружен предмет, напоминающий взрывное устройство. Губернатор региона Александр Дрозденко позже сообщил, что угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована. А 3 мая похожую на самодельное взрывное устройство коробку с проводами нашли на опоре линии электропередачи в Тверской области. Через несколько дней диверсанты заложили СВУ и хотели взорвать ЛЭП в Саратовской области.
Telegram / SHOT