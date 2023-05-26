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26 мая, 13:32

ФСБ предотвратила диверсию на газовой станции в Москве

В Москве сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на газовой станции в районе Хорошёво-Мнёвники. По информации SHOT, её пытались взорвать неизвестные.

ФСБ предотвратила диверсию в Москве. Видео © Telegram / SHOT

На причастность к попытке атаки на станцию проверяют диверсантов, которых задержали за теракт на ЛЭП в Ленинградской области.

  • В Москве попытались совершить диверсию на газовой станции. Фото © Telegram / SHOT
    В Москве попытались совершить диверсию на газовой станции. Фото © Telegram / SHOT
  • В Москве попытались совершить диверсию на газовой станции. Фото © Telegram / SHOT
    В Москве попытались совершить диверсию на газовой станции. Фото © Telegram / SHOT

В Москве попытались совершить диверсию на газовой станции. Фото © Telegram / SHOT

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ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб против двух российских АЭС

Ранее Лайф писал о том, что в ночь на 1 мая в Ленобласти неизвестные подорвали опору ЛЭП. На ещё одной обнаружен предмет, напоминающий взрывное устройство. Губернатор региона Александр Дрозденко позже сообщил, что угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована. А 3 мая похожую на самодельное взрывное устройство коробку с проводами нашли на опоре линии электропередачи в Тверской области. Через несколько дней диверсанты заложили СВУ и хотели взорвать ЛЭП в Саратовской области.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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