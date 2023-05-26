ФСБ предотвратила диверсию на газовой станции в Москве

В Москве сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на газовой станции в районе Хорошёво-Мнёвники. По информации SHOT , её пытались взорвать неизвестные.

На причастность к попытке атаки на станцию проверяют диверсантов, которых задержали за теракт на ЛЭП в Ленинградской области.