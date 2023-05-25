ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб против двух российских АЭС

Сотрудники ФСБ России предотвратили попытку Службы внешней разведки Украины (СВРУ) совершить террористическую атаку на две атомные электростанции, расположенные в Ленинградской и Тверской областях. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) российского ведомства.

"Диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) Ленинградской и Калининской атомных электростанций", — приводит ТАСС текст сообщения.

Указывается, что украинские спецслужбы планировали остановить ядерные реакторы, нарушить штатный режим работы АЭС и нанести серьёзный экономический и репутационный ущерб нашей стране. По данным службы, террористы подорвали одну и заминировали четыре опоры ЛЭП Ленинградской атомной станции и заложили СВУ под семь опор Калининской АЭС.

В результате проведённых мероприятий ФСБ задержала двух членов диверсионно-террористической группы: украинцев Александра Майструка и Эдуарда Усатенко. Вместе с тем объявлен в розыск гражданин Украины и России Юрий Кищак, который сейчас находится в Бельгии. Их завербовал в сентябре 2022 года сотрудник СВРУ, они прошли спецподготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Незалежной, а затем бойцы незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области.

"Кроме того, установлены и задержаны два пособника диверсантов из числа граждан России, оказавшие им содействие в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками", — подчеркнули в ФСБ.