В Оренбургской области ФСБ предотвратили теракт, который готовился спецслужбами Украины
ФСБ задержала жителя Оренбургской области за подготовку терактов
В Оренбургской области задержали 25-летнего мужчину, который готовил теракт по указанию украинских кураторов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ во взаимодействии с МВД РФ предотвращён террористический акт в городе Новотроицке Оренбургской области. В результате проведённых мероприятий задержан гражданин России 1997 года рождения", — говорится в сообщении.
По данным ФСБ, украинские вербовщики приказали ему устроить поджоги шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции "Новотроицкая" Южно-Уральской железной дороги, а также военного комиссариата Орска Оренбургской области и отдела ФСБ России. После этого он планировал перейти на сторону ВСУ, чтобы участвовать в боевых действиях против Российской армии.
Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ удалось предотвратить теракт на антифашистском фестивале в Самаре. Сотрудники задержали уроженку Украины, когда та пыталась передать знакомому средства для совершения поджога. В её телефоне также обнаружили переписку с сотрудником одной из военных организаций Незалежной.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ