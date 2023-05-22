В Оренбургской области ФСБ предотвратили теракт, который готовился спецслужбами Украины

В Оренбургской области задержали 25-летнего мужчину, который готовил теракт по указанию украинских кураторов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

"ФСБ во взаимодействии с МВД РФ предотвращён террористический акт в городе Новотроицке Оренбургской области. В результате проведённых мероприятий задержан гражданин России 1997 года рождения", — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, украинские вербовщики приказали ему устроить поджоги шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции "Новотроицкая" Южно-Уральской железной дороги, а также военного комиссариата Орска Оренбургской области и отдела ФСБ России. После этого он планировал перейти на сторону ВСУ, чтобы участвовать в боевых действиях против Российской армии.