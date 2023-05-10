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10 мая, 15:39

ФСБ предотвратила теракт на антифашистском фестивале в Самаре

ФСБ предотвратила поджог на Международном антифашистском фестивале в Самаре

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали уроженку Украины, собиравшуюся передать неустановленному лицу средства для совершения поджога на Международном антифашистском фестивале в Самаре, проходившем с 1 по 6 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

"В апреле 2023 года в ходе осуществления комплекса оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность гражданки России, уроженки Украины, причастной к сбору и дальнейшей передаче неустановленному лицу информации в отношении объектов военной инфраструктуры и мест массового пребывания граждан, а также приисканию компонентов для приготовления зажигательной смеси", рассказали там.

Сторонницу противника задержали после создания тайника с химическими компонентами, в её автомобиле нашли телефон с перепиской с неустановленным лицом, представившимся сотрудником одной из военных организаций Украины.

Как подчеркнули в ведомстве, целью планировавшегося теракта было "воздействие на органы власти РФ и склонение их к отказу от проведения специальной военной операции". Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению террористического акта", задержанная помещена под стражу. На данный момент сотрудники ФСБ устанавливают её сообщников.

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Лайф писал о пресечении ФСБ диверсии на железной дороге в Челябинской области. Трое задержанных действовали по заказу украинских спецслужб, им грозит пожизненное заключение.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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