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Регион
Опубликовано 16 мая 2023, 14:26
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Украинец и двое россиян задержаны за убийство замначальника УМВД в Запорожье

В Запорожской области задержаны двое россиян и украинец, которые по заданию СБУ убили замначальника УМВД "Мелитопольское" и готовили очередные теракты против правоохранителей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Задержание подозреваемых за убийство замначальника УМВД в Запорожской области. Фото © t.me / МВД -Медиа

"Реализуя оперативную информацию, сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области совместно с коллегами из областного УФСБ установили и задержали гражданина Украины и двух граждан России, которые по заданию Службы безопасности Украины совершили теракт в отношении заместителя начальника УМВД России "Мелитопольское". От полученных травм полицейский скончался", — уточнил замначальника ОИиОС ГУ МВД РФ по региону Константин Розин.

По данным следствия, задержанные получали взрывчатку и задания от сотрудников СБУ. Кроме того, благодаря действиям российских силовиков удалось предотвратить целую серию диверсий в отношении высокопоставленных чиновников. На публикуемых кадрах — задержание и допрос подозреваемых. Уголовные дела возбуждены по ст. 205 УК РФ.

"Было задание заложить взрывчатку. Взрывчатка была в виде пакета из-под сока. Мы заложили эту взрывчатку", — признался один из задержанных.

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Ранее сообщалось, что задержанный сотрудниками ФСБ за попытку убить начальника полиции села Кирилловка в Запорожской области Юрия Балабина имел целый список лиц, с которыми собирался расправиться, хотя прибыл в регион с украинской территории под видом мирного жителя.

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t.me / МВД -Медиа

Татьяна Миссуми
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