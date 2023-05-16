В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии главы МВД республики после теракта в Луганске

Врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, пострадавший во время вчерашнего теракта в Луганске, пребывает в тяжёлом состоянии, но угрозы его жизни нет. Об этом сообщила ТАСС глава Минздрава региона Наталия Пащенко, напомнив, что всего восемь человек госпитализированы после взрыва.