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Регион
Опубликовано 16 мая 2023, 11:01
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В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии главы МВД республики после теракта в Луганске

Минздрав ЛНР: Глава МВД республики Игорь Корнет перенёс операцию после покушения

Обложка © МВД ЛНР

Обложка © МВД ЛНР

Врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, пострадавший во время вчерашнего теракта в Луганске, пребывает в тяжёлом состоянии, но угрозы его жизни нет. Об этом сообщила ТАСС глава Минздрава региона Наталия Пащенко, напомнив, что всего восемь человек госпитализированы после взрыва.

"Четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, среди них врио министра внутренних дел Игорь Александрович Корнет. Он перенёс вчера полостную операцию. После выхода из наркоза находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает", — уточнила она.

Появились фото изнутри взорванного луганского барбершопа
Появились фото изнутри взорванного луганского барбершопа

Напомним, накануне произошёл взрыв в барбершопе в самом центре Луганска, в результате чего пострадало по меньшей мере семь человек. В числе раненых врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Сейчас он находится в реанимации. СК РФ возбудил уголовное дело.

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Татьяна Миссуми
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