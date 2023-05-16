В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии главы МВД республики после теракта в Луганске
Минздрав ЛНР: Глава МВД республики Игорь Корнет перенёс операцию после покушения
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Врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, пострадавший во время вчерашнего теракта в Луганске, пребывает в тяжёлом состоянии, но угрозы его жизни нет. Об этом сообщила ТАСС глава Минздрава региона Наталия Пащенко, напомнив, что всего восемь человек госпитализированы после взрыва.
"Четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, среди них врио министра внутренних дел Игорь Александрович Корнет. Он перенёс вчера полостную операцию. После выхода из наркоза находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает", — уточнила она.
Напомним, накануне произошёл взрыв в барбершопе в самом центре Луганска, в результате чего пострадало по меньшей мере семь человек. В числе раненых врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Сейчас он находится в реанимации. СК РФ возбудил уголовное дело.