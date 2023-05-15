Глава МВД ЛНР Игорь Корнет ранен при взрыве в центре Луганска
Место взрыва в барбершопе в центре Луганска. Фото © Телеграм-канал "Луганскинформцентр Z"
Взрыв в луганском барбершопе The Brothers мог быть покушением на одного из руководителей регионального Министерства внутренних дел. Как сообщает SHOT, в результате инцидента был ранен врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет.
Информации о его состоянии пока нет.
Напомним, днём 15 мая в центре Луганска прогремел взрыв. Детонация произошла в барбершопе, в результате пострадало по меньшей мере пять человек. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник озвучил предварительную причину — это мог быть подрыв.