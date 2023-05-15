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15 мая, 12:21

Глава МВД ЛНР Игорь Корнет ранен при взрыве в центре Луганска

<p>Место взрыва в барбершопе в центре Луганска. Фото © Телеграм-канал<a href="https://t.me/LIC_LPR/48637" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://t.me/LIC_LPR/48635" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Луганскинформцентр Z" </a></p>

Место взрыва в барбершопе в центре Луганска. Фото © Телеграм-канал "Луганскинформцентр Z" 

Взрыв в луганском барбершопе The Brothers мог быть покушением на одного из руководителей регионального Министерства внутренних дел. Как сообщает SHOT, в результате инцидента был ранен врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет.

Информации о его состоянии пока нет.

Опубликовано первое видео с места взрыва в барбершопе в Луганске

Опубликовано первое видео с места взрыва в барбершопе в Луганске

Напомним, днём 15 мая в центре Луганска прогремел взрыв. Детонация произошла в барбершопе, в результате пострадало по меньшей мере пять человек. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник озвучил предварительную причину — это мог быть подрыв.

Александра Вишнякова
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