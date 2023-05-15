В центре Луганска прогремел взрыв, есть пострадавшие
В центре Луганска прогремел взрыв, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник. По некоторым данным, он мог произойти в барбершопе. Есть пострадавшие.
Последствия взрыва в центре Луганска. Видео Telegram / "Журналистка со вкусом" / "Луганскинформцентр"
"Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие. По предварительным данным — подрыв. Скорые, МЧС, все профильные ведомства уже работают на месте происшествия", — написал он в телеграм-канале.
Ранее сегодня Лайф сообщал, что ВСУ вновь нанесли ракетный удар по Луганску, используя недавно полученные от Запада снаряды Storm Shadow. В результате обстрела обошлось без пострадавших.
Telegram / "Луганскинформцентр"