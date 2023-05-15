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15 мая, 11:28

В центре Луганска прогремел взрыв, есть пострадавшие

В центре Луганска прогремел взрыв, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник. По некоторым данным, он мог произойти в барбершопе. Есть пострадавшие.

Последствия взрыва в центре Луганска. Видео Telegram / "Журналистка со вкусом" / "Луганскинформцентр"

"Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие. По предварительным данным — подрыв. Скорые, МЧС, все профильные ведомства уже работают на месте происшествия", написал он в телеграм-канале.

В Киеве ушли от ответа насчёт возможности ударов ракетами Storm Shadow по территории России

В Киеве ушли от ответа насчёт возможности ударов ракетами Storm Shadow по территории России

Ранее сегодня Лайф сообщал, что ВСУ вновь нанесли ракетный удар по Луганску, используя недавно полученные от Запада снаряды Storm Shadow. В результате обстрела обошлось без пострадавших.

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Telegram / "Луганскинформцентр"

Матвей Константинов
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