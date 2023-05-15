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15 мая, 11:39

Пять человек пострадало от взрыва в центре Луганска

<p>Дом на улице Демехина в Луганске, где 15 мая прогремел взрыв. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/LIC_LPR" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЛИЦ </a></p>

Дом на улице Демехина в Луганске, где 15 мая прогремел взрыв. Фото © Telegram / ЛИЦ

В результате взрыва, который прогремел в понедельник на улице Демехина в самом центре Луганска, пострадало как минимум пять человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Луганского информационного центра.

Местные журналисты также опубликовали фото с места трагедии. На них видно, что на первом этаже здания, где произошёл взрыв, повыбивало стёкла вместе с фрагментами рамы. Что именно произошло в помещении, где располагались студия красоты и барбершоп, по-прежнему неизвестно, на месте работают экстренные службы.

Раненым при взрыве в центре Луганска оказывают первую помощь. Фото © Telegram / ЛИЦ

Раненым при взрыве в центре Луганска оказывают первую помощь. Фото © Telegram / ЛИЦ

Напомним, вечером 12 мая ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Под обстрел попали мясоперерабатывающий комбинат "Милам" и предприятие полимерных изделий "Полипак". По данным Минобороны РФ, Киев применил ракеты Storm Shadow, полученные от Великобритании. А ранее Лайф сообщал, что ВСУ вновь применили ракеты Storm Shadow при обстреле Луганска в понедельник утром.

Марина Калегина
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