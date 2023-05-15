Пять человек пострадало от взрыва в центре Луганска

Местные журналисты также опубликовали фото с места трагедии. На них видно, что на первом этаже здания, где произошёл взрыв, повыбивало стёкла вместе с фрагментами рамы. Что именно произошло в помещении, где располагались студия красоты и барбершоп, по-прежнему неизвестно, на месте работают экстренные службы.