Пять человек пострадало от взрыва в центре Луганска
Дом на улице Демехина в Луганске, где 15 мая прогремел взрыв. Фото © Telegram / ЛИЦ
В результате взрыва, который прогремел в понедельник на улице Демехина в самом центре Луганска, пострадало как минимум пять человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Луганского информационного центра.
Местные журналисты также опубликовали фото с места трагедии. На них видно, что на первом этаже здания, где произошёл взрыв, повыбивало стёкла вместе с фрагментами рамы. Что именно произошло в помещении, где располагались студия красоты и барбершоп, по-прежнему неизвестно, на месте работают экстренные службы.
Раненым при взрыве в центре Луганска оказывают первую помощь. Фото © Telegram / ЛИЦ
Напомним, вечером 12 мая ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Под обстрел попали мясоперерабатывающий комбинат "Милам" и предприятие полимерных изделий "Полипак". По данным Минобороны РФ, Киев применил ракеты Storm Shadow, полученные от Великобритании. А ранее Лайф сообщал, что ВСУ вновь применили ракеты Storm Shadow при обстреле Луганска в понедельник утром.