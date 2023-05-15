Опубликовано первое видео с места взрыва в барбершопе в Луганске
Опубликовано первое видео с места взрыва в барбершопе в центре Луганска. На месте работают экстренные службы.
Место взрыва в барбершопе в Луганске. Видео © телеграм-канал "Луганскинформцентр Z"
Напомним, днём 15 мая в центре Луганска прогремел взрыв. Детонация произошла в барбершопе, в результате пострадало по меньшей мере пять человек. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник озвучил предварительную причину — это мог быть подрыв.
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Телеграм-канал "Луганскинформцентр Z"