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15 мая, 14:53

Кровавый след и выбитые окна: Появились фото изнутри взорванного луганского барбершопа

Опубликованы фото изнутри барбершопа, где покушались на главу МВД ЛНР

Пресс-служба МЧС ЛНР опубликовала фото изнутри барбершопа в Луганске, где сегодня днём прогремел взрыв. На кадрах видно, что помещение получило значительные повреждения: мебель и оборудование разворочены, на полу — кровавый след, выбиты окна.

Барбершоп в Луганске, где днём 15 мая прогремел взрыв. Фото © МЧС ЛНР

Барбершоп в Луганске, где днём 15 мая прогремел взрыв. Фото © МЧС ЛНР

Барбершоп в Луганске, где днём 15 мая прогремел взрыв. Фото © МЧС ЛНР

Барбершоп в Луганске, где днём 15 мая прогремел взрыв. Фото © МЧС ЛНР

Барбершоп в Луганске, где днём 15 мая прогремел взрыв. Фото © МЧС ЛНР

Барбершоп в Луганске, где днём 15 мая прогремел взрыв. Фото © МЧС ЛНР

Барбершоп в Луганске, где днём 15 мая прогремел взрыв. Фото © МЧС ЛНР

Барбершоп в Луганске, где днём 15 мая прогремел взрыв. Фото © МЧС ЛНР

Барбершоп в Луганске, где днём 15 мая прогремел взрыв. Фото © МЧС ЛНР

Барбершоп в Луганске, где днём 15 мая прогремел взрыв. Фото © МЧС ЛНР

СКР завёл дело по трём статьям из-за покушения на главу МВД ЛНР Игоря Корнета

СКР завёл дело по трём статьям из-за покушения на главу МВД ЛНР Игоря Корнета

Напомним, днём 15 мая в центре Луганска прогремел взрыв. Детонация произошла в барбершопе, в результате пострадало семь человек. Среди раненых — врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет, предварительно, он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

МЧС ЛНР

Александра Вишнякова
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