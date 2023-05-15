Кровавый след и выбитые окна: Появились фото изнутри взорванного луганского барбершопа

Пресс-служба МЧС ЛНР опубликовала фото изнутри барбершопа в Луганске, где сегодня днём прогремел взрыв. На кадрах видно, что помещение получило значительные повреждения: мебель и оборудование разворочены, на полу — кровавый след, выбиты окна.