Кровавый след и выбитые окна: Появились фото изнутри взорванного луганского барбершопа
Опубликованы фото изнутри барбершопа, где покушались на главу МВД ЛНР
Пресс-служба МЧС ЛНР опубликовала фото изнутри барбершопа в Луганске, где сегодня днём прогремел взрыв. На кадрах видно, что помещение получило значительные повреждения: мебель и оборудование разворочены, на полу — кровавый след, выбиты окна.
Напомним, днём 15 мая в центре Луганска прогремел взрыв. Детонация произошла в барбершопе, в результате пострадало семь человек. Среди раненых — врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет, предварительно, он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
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