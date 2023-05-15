Пасечник: Семь человек пострадало при взрыве в барбершопе в Луганске

Количество пострадавших при взрыве в Луганске увеличилось до семи человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, подтвердив информацию о том, что среди раненых есть врио министра внутренних дел республики Игорь Корнет.

"В результате взрыва в центре Луганска пострадало семь человек. <...> Четверо мужчин находятся в тяжёлом состоянии, среди них парень 17 лет, а также врио министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет", — написал он в своём телеграм-канале.