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15 мая, 13:49

Пасечник: Семь человек пострадало при взрыве в барбершопе в Луганске

<p>Кадры с места взрыва барбершопа в центре Луганска. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vrogov/9515" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Рогов</a></p>

Кадры с места взрыва барбершопа в центре Луганска. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

Количество пострадавших при взрыве в Луганске увеличилось до семи человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, подтвердив информацию о том, что среди раненых есть врио министра внутренних дел республики Игорь Корнет.

"В результате взрыва в центре Луганска пострадало семь человек. <...> Четверо мужчин находятся в тяжёлом состоянии, среди них парень 17 лет, а также врио министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Пасечника, все раненые доставлены в лечебные учреждения республики, сейчас за их жизни борются местные врачи. Также в инциденте разбираются правоохранители и выясняют все обстоятельства происшествия.

Опубликовано первое видео с места взрыва в барбершопе в Луганске

Опубликовано первое видео с места взрыва в барбершопе в Луганске

Напомним, сегодня стало известно о взрыве в самом центре Луганска. Уточнялось, что произошёл подрыв местного барбершопа, в результате чего пострадало по меньшей мере пять человек. В числе раненых врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Сейчас он находится в реанимации.

Николь Вербер
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