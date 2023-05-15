Пасечник: Семь человек пострадало при взрыве в барбершопе в Луганске
Кадры с места взрыва барбершопа в центре Луганска. Обложка © Telegram / Владимир Рогов
Количество пострадавших при взрыве в Луганске увеличилось до семи человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, подтвердив информацию о том, что среди раненых есть врио министра внутренних дел республики Игорь Корнет.
"В результате взрыва в центре Луганска пострадало семь человек. <...> Четверо мужчин находятся в тяжёлом состоянии, среди них парень 17 лет, а также врио министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет", — написал он в своём телеграм-канале.
По словам Пасечника, все раненые доставлены в лечебные учреждения республики, сейчас за их жизни борются местные врачи. Также в инциденте разбираются правоохранители и выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним, сегодня стало известно о взрыве в самом центре Луганска. Уточнялось, что произошёл подрыв местного барбершопа, в результате чего пострадало по меньшей мере пять человек. В числе раненых врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Сейчас он находится в реанимации.