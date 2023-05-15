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15 мая, 12:36

Раненный при взрыве в Луганске глава МВД ЛНР находится в реанимации

<p>Врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет, получивший ранение в результате взрыва в барбершопе в Луганске, находится в реанимации. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, состояние Корнета оценивается как тяжёлое. Министр был постоянным клиентом барбершопа, где произошло покушение.

Опубликовано первое видео с места взрыва в барбершопе в Луганске

Опубликовано первое видео с места взрыва в барбершопе в Луганске

Напомним, днём 15 мая в центре Луганска прогремел взрыв. Детонация произошла в барбершопе, в результате пострадало по меньшей мере пять человек. Среди раненых — врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет.

Александра Вишнякова
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