СКР завёл дело по трём статьям из-за покушения на главу МВД ЛНР Игоря Корнета

Следственный комитет РФ завёл уголовное дело о покушении на жизнь врио главы МВД Луганской Народной Республики Игоря Корнета после сегодняшнего взрыва в Луганске. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами Следственного управления Следственного комитета РФ по ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ", — указано в заявлении.