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15 мая, 14:36

СКР завёл дело по трём статьям из-за покушения на главу МВД ЛНР Игоря Корнета

<p>Врио главы МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет. Фото © МВД ЛНР</p>

Врио главы МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет. Фото © МВД ЛНР

Следственный комитет РФ завёл уголовное дело о покушении на жизнь врио главы МВД Луганской Народной Республики Игоря Корнета после сегодняшнего взрыва в Луганске. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами Следственного управления Следственного комитета РФ по ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ", — указано в заявлении.

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Напомним, сегодня произошёл взрыв в барбершопе в самом центре Луганска. В результате чего пострадало по меньшей мере семь человек. В числе раненых врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Сейчас он находится в реанимации.

Татьяна Миссуми
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