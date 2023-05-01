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1 мая, 06:33

Взрывотехники ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП в Ленобласти

Дрозденко: Угроза подрыва второй опоры ЛЭП в Ленобласти ликвидирована

<p>Повреждённая опора ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/drozdenko_au_lo/2326" target="_blank" rel="noopener noreferrer">drozdenko_au_lo</a></p>

Повреждённая опора ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти. Обложка © t.me / drozdenko_au_lo

Угроза подрыва второй опоры ЛЭП в Ленобласти ликвидирована, с неё снят заряд с взрывателем. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

"Угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована. Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем", — отметил он.

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Глава Ленобласти также добавил, что в данный момент специалисты проводят обследование других опор повреждённой линии.

Ранее Дрозденко сообщил, что в ночь на понедельник, 1 мая, неизвестные подорвали опору ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти. На ещё одной был обнаружен предмет, напоминающий взрывное устройство. Электроснабжение населённых пунктов и гражданской инфраструктуры не было нарушено.

Иван Косицын
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