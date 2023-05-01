Взрывотехники ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП в Ленобласти

Угроза подрыва второй опоры ЛЭП в Ленобласти ликвидирована, с неё снят заряд с взрывателем. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

"Угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована. Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем", — отметил он.

Глава Ленобласти также добавил, что в данный момент специалисты проводят обследование других опор повреждённой линии.