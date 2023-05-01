Взрывотехники ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП в Ленобласти
Дрозденко: Угроза подрыва второй опоры ЛЭП в Ленобласти ликвидирована
Повреждённая опора ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти. Обложка © t.me / drozdenko_au_lo
Угроза подрыва второй опоры ЛЭП в Ленобласти ликвидирована, с неё снят заряд с взрывателем. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.
"Угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована. Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем", — отметил он.
Глава Ленобласти также добавил, что в данный момент специалисты проводят обследование других опор повреждённой линии.
Ранее Дрозденко сообщил, что в ночь на понедельник, 1 мая, неизвестные подорвали опору ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти. На ещё одной был обнаружен предмет, напоминающий взрывное устройство. Электроснабжение населённых пунктов и гражданской инфраструктуры не было нарушено.