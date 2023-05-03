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3 мая, 17:31

Похожую на СВУ коробку с проводами нашли на опоре ЛЭП в Тверской области

Коробку с экраном и проводами, похожую на самодельное взрывное устройство (СВУ), обнаружили на опоре ЛЭП в районе села Микшино Тверской области. По данным SHOT, она висела на высоте примерно трëх метров от земли.

Подозрительный предмет был найден сегодня днëм в районе 23-го км трассы Лихославль — Толмачëво. На место обнаружения коробки вызвали полицию, предмет уже обследуют специалисты.

Правительство Ленобласти опровергло сообщения о шести СВУ у ЛЭП

Правительство Ленобласти опровергло сообщения о шести СВУ у ЛЭП

А в ночь на 1 мая неизвестные подорвали опору ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленобласти. На ещё одной был обнаружен предмет, напоминающий взрывное устройство. Губернатор региона Александр Дрозденко позже сообщил, что угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована, с неё снят заряд с взрывателем.

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Андрей Бражников
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