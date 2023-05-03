КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 16:21

Правительство Ленобласти опровергло сообщения о шести СВУ у ЛЭП

Власти Ленинградской области не располагают информацией об обнаружении, предположительно, взрывчатки у ЛЭП в деревне Ковшово Гатчинского района, пишет RT со ссылкой на Управление пресс-службы губернатора и правительства региона.

Там также извинились за публикацию ранее неподтверждённой информации о "шести СВУ".

Опору ЛЭП в Ленобласти подорвали при помощи СВУ с таймером

Опору ЛЭП в Ленобласти подорвали при помощи СВУ с таймером

Речь идёт о якобы обнаружении шести подозрительных предметов у ЛЭП во время планового обхода сотрудниками Росгвардии. Сообщалось о выезде на место ФСБ и группы разминирования.

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ТАСС / Эрик Романенко

Матвей Константинов
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