В Ленобласти проверяют информацию об угрозе теракта из-за подозрительных предметов у ЛЭП

В Гатчинском районе Ленобласти возле линии электропередачи нашли шесть предметов, похожих на взрывные устройства. Проверяется информация о возможной угрозе теракта. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу администрации региона.