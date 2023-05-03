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3 мая, 14:42

В Ленобласти проверяют информацию об угрозе теракта из-за подозрительных предметов у ЛЭП

Возле ЛЭП в Ленобласти нашли шесть предметов, похожих на взрывчатку

В Гатчинском районе Ленобласти возле линии электропередачи нашли шесть предметов, похожих на взрывные устройства. Проверяется информация о возможной угрозе теракта. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Предметы нашли сегодня днём сотрудники Росгвардии в районе деревни Ковшово, на место выехали сотрудники ФСБ, группа разминирования и другие экстренные службы.

Опору ЛЭП в Ленобласти подорвали при помощи СВУ с таймером

Опору ЛЭП в Ленобласти подорвали при помощи СВУ с таймером

А в ночь на понедельник, 1 мая, неизвестные смогли подорвать опору ЛЭП на территории Гатчинского района Ленобласти. На ещё одной был обнаружен предмет, напоминающий взрывное устройство. Электроснабжение населённых пунктов и гражданской инфраструктуры не было нарушено. Губернатор региона Александр Дрозденко позже сообщил, что угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована, с неё снят заряд со взрывателем.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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