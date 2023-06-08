Трое иркутян задержаны за заказной поджог подстанции троллейбусного депо
В Иркутске задержаны трое подозреваемых за поджог подстанции троллейбусного депо
В Иркутске задержаны трое мужчин, которые подожгли трансформаторную подстанцию троллейбусного депо за денежное вознаграждение. По данным МВД, все действия преступники совершали по инструкции.
В Иркутске задержали троих подозреваемых в поджоге подстанции троллейбусного депо. Видео © t.me / МВД 38
Накануне в полицию поступило сообщение о возгорании трансформаторной подстанции на улице Лермонтова в Иркутске, снабжающей электричеством троллейбусное депо. Подозреваемые были быстро установлены. Ими оказались трое местных жителей в возрасте 23–26 лет.
Мужчины признались в содеянном, но рассказали, что не осознавали всю серьёзность последствий. По их словам, заказчик диверсии назвался представителем страховой компании, а подстанцию нужно было сжечь якобы для получения фирмой страховки. За выполнение работ иркутяне получили по 8 тысяч рублей, а теперь в отношении них возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что на железной дороге в Тульской области неизвестные подожгли оборудование. Диверсантов разыскивает полиция. Инцидент случился 19 мая в районе посёлка Ревякино, расположенного в двух километрах от поста дежурного по станции.
t.me / МВД 38