Трое иркутян задержаны за заказной поджог подстанции троллейбусного депо

В Иркутске задержаны трое мужчин, которые подожгли трансформаторную подстанцию троллейбусного депо за денежное вознаграждение. По данным МВД, все действия преступники совершали по инструкции.

В Иркутске задержали троих подозреваемых в поджоге подстанции троллейбусного депо. Видео © t.me / МВД 38

Накануне в полицию поступило сообщение о возгорании трансформаторной подстанции на улице Лермонтова в Иркутске, снабжающей электричеством троллейбусное депо. Подозреваемые были быстро установлены. Ими оказались трое местных жителей в возрасте 23–26 лет.

Мужчины признались в содеянном, но рассказали, что не осознавали всю серьёзность последствий. По их словам, заказчик диверсии назвался представителем страховой компании, а подстанцию нужно было сжечь якобы для получения фирмой страховки. За выполнение работ иркутяне получили по 8 тысяч рублей, а теперь в отношении них возбуждено уголовное дело.