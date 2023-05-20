Регион

Уведомления отключены

20 мая, 14:46

Диверсанты подожгли аккумуляторный шкаф на железной дороге в Тульской области

На железной дороге в Тульской области неизвестные снова подожгли оборудование. Диверсантов разыскивает полиция, пишет телеграм-канал SHOT.

Инцидент случился 19 мая в районе посёлка Ревякино, расположенного в двух километрах от поста дежурного по станции. Диверсанты подожгли аккумуляторный шкаф, предназначенный для резервного питания устройств, предупреждающих о возможном столкновении или сходе с рельсов поездов. Обнаружив это, диспетчер вызвал полицию.

В итоге полностью сгорели внутреннее оборудование и корпус шкафа, он взломан не был. Зажигалки и следы от колёс машины нашли на месте происшествия. Теперь делом занимаются правоохранители.

На Кубани задержали 18-летнего горе-диверсанта

На Кубани задержали 18-летнего горе-диверсанта

Напомним, накануне диверсанты пытались поджечь оборудование на железной дороге в Туле. Теперь правоохранители ищут поджигателей.

Обложка ©

Freepik / pvproductions

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Тульская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров