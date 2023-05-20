Диверсанты подожгли аккумуляторный шкаф на железной дороге в Тульской области

На железной дороге в Тульской области неизвестные снова подожгли оборудование. Диверсантов разыскивает полиция, пишет телеграм-канал SHOT.

Инцидент случился 19 мая в районе посёлка Ревякино, расположенного в двух километрах от поста дежурного по станции. Диверсанты подожгли аккумуляторный шкаф, предназначенный для резервного питания устройств, предупреждающих о возможном столкновении или сходе с рельсов поездов. Обнаружив это, диспетчер вызвал полицию.

В итоге полностью сгорели внутреннее оборудование и корпус шкафа, он взломан не был. Зажигалки и следы от колёс машины нашли на месте происшествия. Теперь делом занимаются правоохранители.