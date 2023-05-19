На Кубани задержали 18-летнего горе-диверсанта

Силовики задержали 18-летнего горе-диверсанта, который в начале мая пытался устроить диверсию на железнодорожных путях в Краснодарском крае, сообщает SHOT.

Задержание неудачливого диверсанта в Краснодарском крае. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества", по ней злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы. Однако СК РФ намерен переквалифицировать дело в "Диверсию". В этом случае речь уже будет идти о лишении свободы на срок до 20 лет.