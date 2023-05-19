На Кубани задержали 18-летнего горе-диверсанта
Задержан 18-летний житель Кубани, который пытался устроить диверсию на ж/д путях
Силовики задержали 18-летнего горе-диверсанта, который в начале мая пытался устроить диверсию на железнодорожных путях в Краснодарском крае, сообщает SHOT.
Задержание неудачливого диверсанта в Краснодарском крае. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества", по ней злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы. Однако СК РФ намерен переквалифицировать дело в "Диверсию". В этом случае речь уже будет идти о лишении свободы на срок до 20 лет.
Как уже сообщал Лайф, 3 мая злоумышленник пытался устроить поджог на ж/д путях в Краснодарском крае. Он хотел поджечь релейный шкаф на перегоне Агроном – Динская, но у него ничего не получилось, после этого горе-диверсант убежал.
Кадр из видео Telegram / SHOT