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19 мая, 16:23

На Кубани задержали 18-летнего горе-диверсанта

Задержан 18-летний житель Кубани, который пытался устроить диверсию на ж/д путях

Силовики задержали 18-летнего горе-диверсанта, который в начале мая пытался устроить диверсию на железнодорожных путях в Краснодарском крае, сообщает SHOT.

Задержание неудачливого диверсанта в Краснодарском крае. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества", по ней злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы. Однако СК РФ намерен переквалифицировать дело в "Диверсию". В этом случае речь уже будет идти о лишении свободы на срок до 20 лет.

Появились видео горящих после диверсии релейных шкафов на ж/д перегоне в Казани

Появились видео горящих после диверсии релейных шкафов на ж/д перегоне в Казани

Как уже сообщал Лайф, 3 мая злоумышленник пытался устроить поджог на ж/д путях в Краснодарском крае. Он хотел поджечь релейный шкаф на перегоне Агроном – Динская, но у него ничего не получилось, после этого горе-диверсант убежал.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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