Появились видео горящих после диверсии релейных шкафов на ж/д перегоне в Казани
Появилось видео с места ночной диверсии на железной дороге в Казани. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.
Горящие релейные шкафы на ж/д перегоне в Казани. Видео © SHOT
На них видно, как горят четыре релейных шкафа. Из-за ЧП было задержано движение пяти грузовых составов. Сейчас диверсантов ищут полицейские.
Как сообщал Лайф, минувшей ночью неизвестные подожгли релейные шкафы. Горящее оборудование обнаружили на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе Казани. На месте поджога были найдены зажигалка и шариковая ручка.
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