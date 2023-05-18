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18 мая, 08:06

Появились видео горящих после диверсии релейных шкафов на ж/д перегоне в Казани

Появилось видео с места ночной диверсии на железной дороге в Казани. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Горящие релейные шкафы на ж/д перегоне в Казани. Видео © SHOT

На них видно, как горят четыре релейных шкафа. Из-за ЧП было задержано движение пяти грузовых составов. Сейчас диверсантов ищут полицейские.

Как сообщал Лайф, минувшей ночью неизвестные подожгли релейные шкафы. Горящее оборудование обнаружили на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе Казани. На месте поджога были найдены зажигалка и шариковая ручка.

Появилось видео с места ЧП на ж/д в Крыму, где сошли с путей вагоны с зерном

Появилось видео с места ЧП на ж/д в Крыму, где сошли с путей вагоны с зерном

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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