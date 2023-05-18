Появились видео горящих после диверсии релейных шкафов на ж/д перегоне в Казани

Появилось видео с места ночной диверсии на железной дороге в Казани. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Горящие релейные шкафы на ж/д перегоне в Казани. Видео © SHOT

На них видно, как горят четыре релейных шкафа. Из-за ЧП было задержано движение пяти грузовых составов. Сейчас диверсантов ищут полицейские.