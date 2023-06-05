Огнеупорщик уральского завода пытался разнести военкомат фейерверком

Огнеупорщик Магнитогорского металлургического комбината пытался поджечь военкомат фейерверком. Его завербовали члены украинского террористического легиона "Свобода России". Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 26-летний мужчина ночью 2 июня запустил фейерверк из 20 зарядов в направлении военного комиссариата на улице Дружбы. В итоге здание не было повреждено, никто не пострадал. На следующий день "огнеупорщика-диверсанта" задержали.

Выяснилось, что попытку поджога курировали члены запрещённого в РФ легиона "Свобода России"*.

Также заводчанин оказался причастен в поджогу 24 мая двух релейных шкафов на перегоне Магнитогорск – Грузовой – Куйбас. На движении диверсия не сказалась.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт" и "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения". Огнеупорщик арестован.

А ранее Лайф рассказывал, как в Домодедове неизвестные пытались совершить диверсию на железной дороге: они подожгли четыре релейных шкафа и скрылись с места. После того как оборудование потушили, на месте нашли перчатки, тряпку со следами горения и окурок. На движение грузовых составов диверсия не повлияла.