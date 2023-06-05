Огнеупорщик уральского завода пытался разнести военкомат фейерверком
Задержан житель Магнитогорска, который пытался поджечь военкомат фейерверком
Огнеупорщик Магнитогорского металлургического комбината пытался поджечь военкомат фейерверком. Его завербовали члены украинского террористического легиона "Свобода России". Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 26-летний мужчина ночью 2 июня запустил фейерверк из 20 зарядов в направлении военного комиссариата на улице Дружбы. В итоге здание не было повреждено, никто не пострадал. На следующий день "огнеупорщика-диверсанта" задержали.
Выяснилось, что попытку поджога курировали члены запрещённого в РФ легиона "Свобода России"*.
Также заводчанин оказался причастен в поджогу 24 мая двух релейных шкафов на перегоне Магнитогорск – Грузовой – Куйбас. На движении диверсия не сказалась.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт" и "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения". Огнеупорщик арестован.
А ранее Лайф рассказывал, как в Домодедове неизвестные пытались совершить диверсию на железной дороге: они подожгли четыре релейных шкафа и скрылись с места. После того как оборудование потушили, на месте нашли перчатки, тряпку со следами горения и окурок. На движение грузовых составов диверсия не повлияла.
* Запрещённая в России экстремистская организация.