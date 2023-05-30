Бдительный "сосед" сдал полицейским планы Эдварда Била по "нападению" на военкомат

Столичные полицейские разбираются в запутанной истории с жалобой на пранкера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль). Как пишет SHOT, в экстренные службы Москвы поступил звонок с сообщением о том, что известный блогер якобы собирает бомбу, чтобы взорвать военкомат. Звонивший представился Василием — соседом Била по лестничной клетке, а адрес, который он назвал, совпадал с адресом его бывшей супруги.

Прибывшие на место сотрудники обнаружили в квартире бывшую жену Эдварда Била, её родителей и двоих детей. Никто из них бомбу, разумеется, не собирал. Сам пранкер, как оказалось, с семьёй давно не живёт. В квартире, где якобы проживает бдительный Василий, человека с таким именем тоже не оказалось: жилец заявил, что не знает ни Эдварда Била, ни самого Василия.