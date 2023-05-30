Бдительный "сосед" сдал полицейским планы Эдварда Била по "нападению" на военкомат
SHOT: На Эдварда Била поступил ложный донос с обвинением в подготовке подрыва военкомата
Столичные полицейские разбираются в запутанной истории с жалобой на пранкера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль). Как пишет SHOT, в экстренные службы Москвы поступил звонок с сообщением о том, что известный блогер якобы собирает бомбу, чтобы взорвать военкомат. Звонивший представился Василием — соседом Била по лестничной клетке, а адрес, который он назвал, совпадал с адресом его бывшей супруги.
Прибывшие на место сотрудники обнаружили в квартире бывшую жену Эдварда Била, её родителей и двоих детей. Никто из них бомбу, разумеется, не собирал. Сам пранкер, как оказалось, с семьёй давно не живёт. В квартире, где якобы проживает бдительный Василий, человека с таким именем тоже не оказалось: жилец заявил, что не знает ни Эдварда Била, ни самого Василия.
Напомним, что 3 мая Эдвард Бил развёлся с женой Дианой. За семь лет совместной жизни у пары родились дочь Эмили и сын Оскар. Пранкер стал известен широкой публике благодаря не только провокационным роликам, но и проблемам с законом. Так, 1 апреля 2021 года блогер выехал на своём "ауди" на встречную полосу и спровоцировал массовое ДТП. Среди пострадавших — сотрудница аппарата Госдумы, госпитализированная в тяжёлом состоянии. Позже его приговорили к двум годам ограничения свободы и выплате компенсации. Однако на этом похождения Била не закончились: в начале 2023 года его решили проверить на дискредитацию ВС России.
Vk.com / Edward Bil