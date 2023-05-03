Пранкер Эдвард Бил развёлся с женой
Пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль) развёлся с женой Дианой, пишет газета "Известия" со ссылкой на Люблинский районный суд Москвы. За семь лет совместной жизни у пары родились дочь Эмили и сын Оскар.
Свидетельство о расторжении брака было зарегистрировано 3 мая.
Эдвард Бил стал известен широкой публике благодаря своим провокационным пранкам и проблемам с законом. Так, 1 апреля 2021 года блогер выехал на своей "ауди" на встречную полосу и спровоцировал массовое ДТП. Среди пострадавших — сотрудница аппарата Госдумы, госпитализированная в тяжёлом состоянии. Позже его приговорили к двум годам ограничения свободы и выплате компенсации. Однако на этом похождения Била не закончились: в начале 2023 года его решили проверить на дискредитацию ВС России.