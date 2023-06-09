Гастролёру из Башкирии грозит 20 лет колонии за дерзкую диверсию под Челябинском

В Челябинской области задержали подозреваемого в поджоге четырёх релейных шкафов. Как пишет SHOT, на дерзкую диверсию пошёл 29-летний житель города Учалы Республики Башкортостан, приехавший в соседний регион на Daewoo Espero с несколькими канистрами бензина.

Железную инфраструктуру мужчина повредил в городе Миасс: 7 июня около 23:00 машинист заметил на 1978-м километре перегона Хребет – Сыростан пылающий релейный шкаф, позже там нашли лезвие ножа. Спустя пару часов ещё три ящика вспыхнули всего в пяти километрах оттуда. Всё оборудование выгорело полностью.

Подчёркивается, что за последние пять лет задержанный дважды менял паспортные данные, а в его телефоне обнаружили переписки с украинскими кураторами. Правоохранители проверяют диверсанта на причастность к другим преступлениям. Возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия", по ней мужчине грозит до 20 лет заключения.