Лайф публикует эксклюзивные кадры с места диверсии на ж/д путях в Москве

Лайф публикует эксклюзивные кадры с места диверсии на железнодорожных путях в Москве, где диверсанты сегодня ночью подожгли три релейных шкафа. Видео оказалось в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Кадры с места поджога релейных шкафов рядом с ж/д путями на Варшавском шоссе в Москве. Видео © t.me / SHOT

На опубликованных кадрах видно, что преступники перед диверсией сначала вскрыли шкафы, после чего подожгли их. Возгорание удалось оперативно потушить порошковыми огнетушителями. На конструкциях остались лишь следы копоти.

SHOT уточнил, что всё произошло около 02:30 ночи между станциями Варшавская и Нагатинская. Сейчас на месте ЧП работают представители экстренных служб.