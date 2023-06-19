Диверсанты подожгли три релейных шкафа вдоль ж/д путей в Москве

Диверсанты подожгли три релейных шкафа вдоль железнодорожных путей в Москве. Как выяснил телеграм-канал SHOT, всё произошло сегодня ночью на Варшавском шоссе.

Релейные шкафы обеспечивали работу семафоров и находились друг от друга на расстоянии в 1,5 метра. Огонь оперативно потушили, на график движения поездов инцидент не повлиял. Преступники после диверсии скрылись, их ищет полиция. В эти минуты на месте происшествия работают полицейские.