Регион

Уведомления отключены

19 июня, 02:51

Диверсанты подожгли три релейных шкафа вдоль ж/д путей в Москве

SHOT: Диверсанты подожгли три релейных шкафа вдоль ж/д путей в Москве

Диверсанты подожгли три релейных шкафа вдоль железнодорожных путей в Москве. Как выяснил телеграм-канал SHOT, всё произошло сегодня ночью на Варшавском шоссе.

Релейные шкафы обеспечивали работу семафоров и находились друг от друга на расстоянии в 1,5 метра. Огонь оперативно потушили, на график движения поездов инцидент не повлиял. Преступники после диверсии скрылись, их ищет полиция. В эти минуты на месте происшествия работают полицейские.

Любитель айрана устроил диверсию на железной дороге в Подмосковье

Любитель айрана устроил диверсию на железной дороге в Подмосковье

Ранее в Московской области задержали украинца, который по приказу СБУ поджёг релейный шкаф. Диверсантом оказался 45-летний гражданин Украины Сергей К. Он уничтожил железнодорожное оборудование на перегоне Подольск – Гривино.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров